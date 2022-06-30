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Kuş cenneti Arin Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan Arin Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yol olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Arin Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yol olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.


1657 hektar alana sahip ve deniz seviyesinden 1650 metre yükseklikte bulunan Arin Gölü, eşsiz manzarası ve onlarca çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyordu. Dikkuyruk, uzunbacak, kızılbacak, Van Gölü martısı, karabaş martı, angıt, kılıçgaga, kaşıkgaga ve küçük batağan gibi onlarca kuş türünün yaşadığı Arin Gölü'nün yüzde 40'ının kuruduğunu ifade eden Göldüzü Köyü Muhtarı Halis Oruçlu, “Arin Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle giderek kuruyor. Eşsiz manzara ve onlarca çeşit kuş türünü misafir eden Arin Gölü biterse bizler de bitmiş oluyoruz” dedi.

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