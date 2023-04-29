Kuş cenneti Arin Gölü'nde kuraklık tehlikesi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve ‘kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü'nün düzensiz sulama nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Adilcevaz ilçesinde bulunan ve yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan Arin Gölü, düzensiz sulama nedeniyle kurumaya başladı. Flamingoların göç zamanında uğrak yeri olan Arin Gölü'nün kurumasının bir süre devam edeceğini ve ekolojik sisteme zarar vereceğini söyleyen Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklamalarda bulundu. Arin Gölü'ndeki kuraklığın nedeninin “kar kuraklığı” olduğunu belirten Prof. Dr. Elmastaş, ”Bölgemizde ve Van Gölü Havzasında son birkaç yıldır ciddi bir kuraklık var. Tabii bu kuraklıktan dolayı göllerde ciddi bir seviye alçalması yaşanıyor. Van Gölü'nde ve çevredeki göllerde özellikle Arin Gölü'nde ciddi bir su çekilmesi görüyoruz ve bu yaklaşık 2-3 yıl oldu. Bu seviye alçalması devam ediyor. Tabii bunu etkileyen birtakım faktörler var. Burada en önemli faktör, gölü besleyen yağışların azalmasıdır. Özellikle bu seneki verilere baktığımızda, önceki yıllara oranla bir kuraklaşma var. Özellikle ‘kar kuraklığı' olarak ifade edilen kış mevsiminde yağışların kar yağışlarının azalması önemli bir etkiye sahip. Tabii Arin Gölü'nde bu çekilmeden dolayı oradaki ekolojik dengede bir bozulma meydana geldi. Göl ve çevresinde bulunan önemli kuş türleri için orası bir ekosistem ve orada bir bozulma var. Bazı kuşların belki bir süre sonra artık buraya gelmeyeceğini ifade edebiliriz. Çünkü onların yaşam alanı, onların o ekolojik ortamı giderek daralıyor. Yakın gelecekte de yapılan ölçümlere göre de bu eğilim, bu kuraklaşma eğiliminin bir süre daha devam edeceği ifade ediliyor” dedi.