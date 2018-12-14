KYK öğrencileri, minik kardeşleriyle gönül bağı kurdu

Bitlis'in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumunda kalan kız öğrenciler, köy okullarında eğitim gören kardeş öğrencileri ziyaret ederek onlarla kucaklaştı.

Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Karaşeyh Köyü İlköğretim Okulunu ziyaret ederek, kardeş öğrencilere atkı, bere ve kırtasiye malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler verdi. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen üniversite öğrencileri, aynı zamanda onlarla çeşitli oyunlar oynayarak güzel bir vakit geçirdi.

Konuyla ilgili konuşan Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, KYK'da kalan kız öğrencilerle birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında kardeş seçtikleri köy okulunu ziyaret ettiklerini söyledi. Beşkardeş, öğrencilerin iletişimlerini arttırmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “KYK Adilcevaz Yurt Müdürlüğü olarak yurdumuzda kalan kız öğrencilerimizle birlikte ilçemiz Karaşeyh Köyü İlköğretim Okulunu kardeş okul olarak ziyaret ettik. Öğrencilerimizin farkındalığını artırmak ve sosyal hayattaki ve kendi aralarındaki iletişimlerini artırmak için zaman zaman böylesine güzel faaliyetler yapıyoruz. Bu faaliyetler, gittiğimiz okulun öğrencilerinin üzerinde olumlu tesirler bıraktığına inanıyoruz. Belki de ilk kez bu okul bu kadar sayıda toplu olarak üniversite öğrencisini ağırlıyorlar. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu ziyaretlerimiz kapsamında çocuklarımızın geleceğe dair üniversite hayallerini gerçekleştirerek onların geleceğe dair etkileşimlerini sağlıyoruz. Aynı zamanda onların etkileşimlerine katkı sağlarken onların ufkunu da açmış oluyoruz” dedi.

Okul Müdürü Şener Çelik ise, ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Adilcevaz Kredi yurtlar Kurumu Müdürlüğü çalışanlarına ve öğrencilerine teşekkür etti.