Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan İlyas Eyul, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle yapılan Laparoskopik Pyeloplasti ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Adilcevaz ilçesinde yaşayan İlyas Eyul (27), karın ve baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası ameliyata alınan İlyas Eyul, kapalı yöntemle yapılan Laparoskopik Pyeloplasti ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Erdinç Eren, kapalı yöntemle başarılı bir ameliyat daha gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kapalı yöntem ameliyatlar, daha önce bölgemizde çok az sayıda gerçekleştiriliyordu. Ama şimdi hastanemiz bünyesindeki doktor arkadaşlarımız her gün kapalı ve açık yöntemle çok sayıda başarılı ameliyatlara imza atıyorlar. Bu hastamız da bize Adilcevaz'dan geldi ve çok şükür başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Kadir Acıbucu ise, hastanın kendilerine iki ay önce başvurduğunu ifade ederek, “Hastamızın sol böbrek kısmında ağrısı oluyordu. Aynı zamanda buna ek olarak bunaltı ve kusma şikayetleri de mevcuttu. Kendisine gerekli tetkikleri yaptık. Yaptığımız tetkikler sonucunda sol böbrek kanal çıkışında darlık olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine geçen hafta yaptığımız Laparoskopik Pyeloplasti ameliyatıyla o darlığı giderdik. Şu an hastanın durumu iyi, kendisi taburcu olacak aşamadadır” ifadelerini kullandı. Laparoskopik Pyeloplasti ameliyatının sık yapılan bir ameliyat olmadığına dikkat çeken Acıbucu, “Laparoskopik Pyeloplasti ameliyatı ve buna benzer kapalı yöntem ameliyatlar, hastanemizde fazlasıyla yapılmaktadır. Son zamanlarda gerek böbrek alımı gerekse darlık veya daha komplike ameliyatlar, hastanemizde başarıyla yapılmaktadır. Hastalarımız gönül rahatlığıyla hastanemize başvurabilirler” diye konuştu.

Laparoskopik Pyeloplasti ameliyatı ile sağlığına kavuşan öğretmen adayı İlyas Eyul de, 3 yıldır rahatsızlığı nedeniyle birçok hastaneye başvurduğunu ifade ederek, “Son olarak Tatvan Devlet Hastanesine geldim. Sağ olsunlar burada teşhisi koydular. Kadir hocamız ameliyat yapacağını dedi. Biz de hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Süreç işledi ve çok şükür iyiyim. Doktorumuzdan Allah razı olsun. Şuan sağlığım gayet yerinde ve iyiyim” dedi.