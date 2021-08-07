LGS'de Türkiye ikincisi olan Güler'e Başkan Geylani'den hediye

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye ikincisi olan Merdan Güler'e bisiklet hediye etti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye derecesi yaparak ikinci olan Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğrencilerinden Merdan Güler'i makamında ağırlayarak bisiklet hediye etti. Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Cüneyt Baran ve Matematik Öğretmeni Yücel Aydın'nda katıldığı ziyarette Başkan Geylani, göstermiş olduğu başarından dolayı Merdan Güler'i tebrik etti. Kazandığı başarı ile Türkiye'nin en iyi liselerinden olan Galatasaray Lisesi gibi bir okula yerleşmeye hak kazanan Merdan Güler'in Tatvan'ı gururlandırdığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Pandemi sürecinde okullardan uzak kalınan bu süreçte Merdan kardeşimiz özverili bir şekilde çalışıp Türkiye ikincisi olarak yüzümüzü güldürdü. Bu başarının sonraki yıllar sınava girecek olan öğrencilerimiz için örnek teşkil etmesini diliyorum. Merdan kardeşimizi bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ederiz” dedi.