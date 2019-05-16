Lise öğrencileri BEÜ'yü gezdi

Dr. Erdal Necip Yardım ile fotoğraf çektirdi.

Bitlis Necibe Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan yirmi kişilik öğrenci grubu, üniversite atmosferini yerinde yaşamak için rehber öğretmenleri Nurşah Hangül eşliğinde BEÜ'yü ziyaret etti. Üniversiteye hazırlık aşamasındaki lise öğrencilerine tercihlerinde yardımcı olabilmek ve Bitlis Eren Üniversitesini daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezi programında öğrencilere ilk olarak Bitlis Eren Üniversitesi kampüsü tanıtıldı.

Yapılan gezi sayesinde öğrenciler, hem moral depoladı hem de üniversite hayatını yakından inceleme fırsatı buldu.

Üniversite kampüsü içindeki binaları gezen lise öğrencilerine Rektör Yardım, BEÜ'yü anlattı.

Gezi sonunda Yardım ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, kentte Bitlis Eren Üniversitesi gibi bir eğitim kurumunun bulunmasından ve Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın kendilerine gösterdiği yakınlıktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.