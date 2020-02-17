Lise öğrencileri hem okuyorlar hem de üretiyor

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, masa ve sıra üretimi yaparak hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Metal Teknolojileri Bölümü ve Mobilya ve İç Tasarım Alanında okuyan öğrenciler, bazı günlerde okulda sıra ve masa üretirken haftanın geriye kalan günleri ise okullarında ders alıyorlar. Kaymakam M. Furkan Sancaktutar, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okulun genel durumu ve eğitimle ilgili Okul Müdiresi Keziban Erdem'den bilgiler aldı.

Atölyelerde çalışan öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Sancaktutar, “Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, halk eğitim merkezimizin ihtiyacı olan 180 takım sıra-masa, dolabı metal teknolojileri ve mobilya atölyelerinde üretiyorlar. Öğrenciler okulların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra harçlıklarını çıkartarak ve mesleki deneyim kazanarak üretime katılmanın da mutluluğunu yaşıyorlar. Okulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, başarıların devamını dilerim” dedi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak da hazır bulundu.