Lise öğrencilerinden müzik şöleni

Bitlis'te Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından verilen müzik şöleni, katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

Rahva yerleşkesindeki merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler tarafından yapılan yağlı boya sergisinin gezilmesi ile başlayan etkinlik, konserle devam etti. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser büyük alkış alırken, öğrenciler çaldıkları enstrümanlarla da beğeni topladı.

Konser sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Fırat Felemez Dinç, başarılı bir resim sergisi ve konser etkinliği geçirdiklerini belirterek, “Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi, ilimizin sanatla tanışmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bitlisli vatandaşlarımız okulumuzun açılması ile birlikte resim ve müziğin nasıl olduğunun farkına vardı. Yaptığımız her etkinlik, Bitlis'in sanatla tanışması anlamında önemlidir” dedi.

Okulun 4 yıl önce 11 müzik, 7 resim öğrencisi ile açıldığına dile getiren Dinç, bugün ise 150 civarında öğrencilerinin olduğunu söyledi.

Görsel Sanatlar 3 Boyutlu Sanat Öğretmeni Ziya Öner ise, resim bölümünde 3 boyutlu rölyef ve heykel sanatları ile yağlı boya ve karakalem çalışmalarının olduğunu belirterek, “Amacımız üniversitelere öğrenci yetiştirmektir. Ortaöğretimden üniversiteye öğrencileri daha hızlı bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Bu tür etkinliklerle de üniversitemiz ile işbirliği içinde mesleki hazza ve doyuma ulaştırmak amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.