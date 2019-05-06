Lise öğrencilerinden ustaları aratmayacak konser

Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Bitlis Kültür Merkezinde hazırlamış olduğu müzik dinletisi, izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı. Koro şefliğini Veysel Sulukaya'nın yaptığı ve enstrümanlarda müzik öğretmenlerinden destek alan öğrenciler, gerek solo olarak gerekse koro halinde muhteşem eserler ortaya koydular.

Konser öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni ve Koro Şefi Veysel Sulukaya, geleneksel olarak verdikleri yıl sonu konserlerini bu yıl konsept değişikliği yaparak Türk sanat müziğine çevirdiklerini belirtti. Sulukaya, “Geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz yılsonu konserinde bu yıl Türk sanat müziği konseri vermeye karar verdik. 16 bayan ve 8 erkek öğrencilerimizi hazırladık. Sazlarda ise okulumuz ve dışarıdan gelen müzik öğretmenlerimiz bizlere eşlik edecekler. Tüm sanatseverlere buraya teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. İlimizde Türk sanat müziği biraz daha kısır döngüde ilerlemekte. Yöremiz gereği halk müziği konserleri verilmekte, fakat Türk sanat müziği konserleri az olduğu için bizde öğrencilerimizi akademik anlamda yetiştirdiğimiz için bu tavrı da kapıp Türk sanat müziği okumasında icrasında eşlik edebilmeleri için onları yetiştiriyoruz. Onlar şu anda işin mutfak kısmındalar ama önümüzdeki yıllarda akademik anlamda daha büyük çalışmalar yapacaklardır” diye konuştu.