Bitlis'in Güroymak ilçesindeki lise öğrencilerine ajanda hediye edildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet eden hayırsever vatandaş Zeynep Betül Diren'in girişimiyle Vakıf Bankası Genel Müdürlüğünden tedarik edilen 400 adet ajanda, Güroymak Kaymakamlığı tarafından Güroymak Anadolu Lisesi ve Güroymak İMKB Anadolu Lisesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere dağıtıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ajandaları gönderen hayırsever vatandaş Zeynep Betül Diren'e ve Vakıf Bankası Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.