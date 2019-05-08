“Madde Bağımlılığını Bitlis Özelinde Değerlendirme” çalıştayı

BEÜ Merkezi Konferans Salonunda; Bitlis Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile BEÜ öğretim elamanları ve personelinin katkılarıyla başlayan “Çocuğu Koru, Toplumu Yaşat” etkinliği, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında ailelerin yaşam standartları ne olursa olsun bu sorunla yüz yüze olduklarına dikkat çeken Demirtaş, “Her toplum katmanından çocukların bu belaya muzdarip oldukları görülüyor. Ailelerin yaşam biçimi çok fazla önem arz etmiyor. Muhafazakâr aile, modern aile diye ayırt etmeye kimsenin kalkışmaması gerekir. Dünya genelinde daha yaygın olmakla beraber, doğu toplumları ve İslam ülkelerinde de madde bağımlılığı giderek yaygınlaşıyor. İlkokul çocukları üçüncü ve dördüncü sınıftan itibaren madde kullanımına ilgi gösteriyor. Çünkü maddeyi çeşitli biçimlerde üreterek, albenisi olacak bir biçimde, bütün çocukları bu işe özendirmeye çalışan bir organizasyon var. Ülkemizde bu organizasyonla mücadele konusunda maalesef çok başarılı değiliz. Bunun nedenlerini uzun uzadıya tartışmak gerekir. Üniversitemizdeki bu çalıştayın yapılış sebebi de tam olarak budur” ifadelerini kullandı.

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, BEÜ Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız ve ekibinin uyuşturucu madde bağımlılığı üzerine yapılan bu çalıştayı düzenleme yönünde yaptıkları katkıya teşekkür ederek konuşmasına başladı. Vali Yardımcısı Kılıç, “Madde bağımlılığının engellenmesi görevinin muhatabı sadece aileler değil, bu bizzat devlet ve üniversite yetkililerinin üstlenmesi gereken şahsi bir görevdir. Bu bilinçle Bitlis Valiliği kapsamında bağımlılık merkezleri açtık, bu merkezlerde bağımlı kardeşlerimizi dinleyerek programımızı düzenledik. Ne kadar bağımlımız var, analiz edip rapor sunduk. Bu raporlar kapsamında sağlığına kavuşmuş bağımlı sayısı bakımından, Bitlis'ten daha iyi durumda olan kendi ilini bütünüyle taramış başka bir il daha yok. Sayı bakımından net bir rakama ulaştık. Ancak bu konuda ulaşamadıklarımızla ilgili çalışmalara devam etmekteyiz. Madde bağımlılığıyla ilgili Bitlis özelinde ve Türkiye genelinde olmak üzere yaptığımız bu çalışmayı, bütün illere göndermeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

Madde kullanımı ve bağımlılığının engellenmesi açısından insanda en büyük boşluk olan, din boşluğunun doldurulması gerektiğine dikkat çeken Vali Yardımcısı Kılıç, “Kişi, hangi dinin mensubu olursa olsun, onun gereklerini yerine getirmediği zaman böyle bir boşluğa düşüyor. Üstlendiğimiz görev nedeniyle bağımlı kardeşimizi gönüllülük esasına dayanarak bir süre tecrit ettik. Ardından kendisinin arzu ve isteği yönünde inancını öğrenebileceği bir ortama yerleştirdik ve inanç yönünü geliştirmesini sağladık. Kendisine hem dünya uğraşı hem de kalbini tahkim edecek şartları sağladık. Bir buçuk ay sonra çocukla görüştüm, sureti değişmişti. Çünkü artık madde kullanmıyor ve o ortama girmiyor” dedi.

Daha sonra Parlakyıldız'ın madde bağımlılığı ile mücadele başlığı altında hazırladığı sunum videosu izletildi.