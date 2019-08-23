İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahalle muhtarlarından Kaymakam Özkan'a ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki mahalle muhtarı, Kaymakam Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki mahalle muhtarı, Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.


Makamında kabul ettiği muhtarlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhtarların mahallelerindeki sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, iletilen sorunları tek tek not alarak, çözümü noktasında gerekli talimatların verileceğini belirtti. Kaymakam Özkan, mahalle sakinlerinin gözü ve kulağı olan muhtarlara kapılarının sonuna kadar açık olduğu ifade etti.


Muhtarlar ise, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Mehmet Ali Özkan'a teşekkürlerini ilettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.