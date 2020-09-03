‘Malazgirt Savaş Alanı Tespit' ekibinden Kaymakam Erat'a ziyaret

Dr. Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığında yürütülen “Malazgirt Savaş Alanı Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması” projesi ekibi, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.

Ziyarette proje bilimsel danışmanı ve yürütücüsü Prof. Dr. Adnan Çevik, ekip üyesi Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu, Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur ve Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, ‘Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması' projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a bilgi verdi. Ekip üyeleri, Ahlat Kaymakamı Erat'a verdikleri bilgilerde, “Proje kapsamında yürütülen ikinci etap çalışmaları, dört farklı kategoride tamamlanmış olup, bunlardan ilki, Malazgirt Ovası'nın farklı noktalarında gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarıdır. İkincisi, Malazgirt şehir merkezinde yer alan kale ve kale ile ilişkili mekanların özgün planlarının çıkarılması, bunların dijital ortama aktarılmasıdır. Üçüncü olarak, şehir merkezinde yapılan çalışmaların ve Malazgirt Ovası'nda yapılan yüzey araştırmalarının insansız hava aracı ile belgelenerek haritalandırılmasıdır. Çalışmanın son etabında, proje ekibi tarafından belirlenen alanlarda jeoradar çalışmaları ile yer altı taramaları gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, Malazgirt Savaş alanının ve ordugahların yerlerinin tespit edilmesi, tarihsel kimliğinin görünür kılınması ve ilçenin kültürel olarak cazibe merkezi haline getirilmesidir. Çalışma kapsamında Malazgirt'teki kültür envanteri de kayıt altına alınacak ve uzmanlar tarafından değerlendirilecektir” ifadelerini kullandılar.