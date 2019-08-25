İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malazgirt Zaferi etkinlikleri son buldu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi’nin 948.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri düzenlenen gösterilerle son buldu.


Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi kutlamalarının Ahlat ayağı, Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yarenlerinin gösterileriyle son buldu. Ahlat'ta düzenlenen son etkinlikle ilgili bilgi veren Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yarenlerinin Büyük Yaren Başı Rıza Mert, Kütahya'nın Simav ilçesinden kendi kültürlerini bölge insanına tanıtmak amacıyla geldiklerini belirtti. Gösterilerin kendi yöresel folklor oyunları olduğunu ifade eden Mert, “Yaren günleri ve bu tür etkinliklerde eserlerimizi icra etmekteyiz. En son burada sergilenen oyunumuz ise baskın zeybeğiydi” dedi.


Malazgirt Zaferi kutlamaları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde devam edecek. Erdoğan'ın yarın Ahlat'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.