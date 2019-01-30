Mandaların dondurucu soğukta kaplıca keyfi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan dondurucu soğukta atlar ve mandalar kaplıca keyfi yaşarken, fotoğrafçıların da büyük ilgisini görüyor.

Güroymak ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan manda ve atlar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada yıkatılarak temizleniyor. Metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcada, köyün gençleri hayvanlarını hem yıkıyor hem de eğleniyor. Manda ve atların kaplıcada yıkanmasıyla oluşan doğal manzara ise fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir alan oluyor. Hava sıcaklığının çoğu zaman eksi 15 ve 20 dereceye kadar düştüğü bölgeye, hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için Türkiye'nin dört bir tarafından yüzlerce fotoğrafçı geliyor.

Fotoğrafçılar kaplıcada yıkanan mandaların ve atların sırtına çıkarak takla atan ve akrobatik hareketler yapan gençlerin fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.

“Mandaları fotoğraflamak için Kayseri'den geldik”

Budaklı Kaplıcasında yıkanan mandaları fotoğraflamak için Kayseri'den gelen fotoğraf sanatçısı Mehmet Özçelik, “Budaklı Kaplıcasındaki mandaların ve onlarla beraber eğlenen gençlerin fotoğraflarını çekmek için geldik. Biz fotoğraf severler olarak buraya Kayseri'den geldik. Budaklı Kaplıcasını yerinde fotoğraflamak, gerek doğal ortamını gerekse gençlerin mandalarla yıkanışını fotoğraflamak için geldik. Burayı daha önceden görmüştük. Bizde bunları kaydedebilmek için buralara kadar geldik. Fotoğraf açısından güzel bir yer. Bütün fotoğraf severlerin buraya gelmelerini isteriz” dedi.

“Budaklı Kaplıcası çok meşhur”

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi ve fotoğraf sanatçısı Uğur Aydın da, Kayseri'den Güroymak ve Budaklı Kaplıcasının doğal güzelliklerini fotoğraflamak için geldiklerini söyledi. Aydın, “Biz 5 arkadaş Bingöl'de düzenlenen foto safariye katılmak için gelmiştik. Oraya katılımımız bittikten sonra da değişik doğa fotoğrafları çekmek için Muş ve Bitlis'e geldik. Budaklı Kaplıcası da fotoğraf olarak meşhur olduğu için buraya geldik. Sıcak suyun içerisinde mandaların ve çocukların gösterilerini fotoğraflama şansı yakaladık” diye konuştu.

Kaplıcada mandalarını yıkayan Muhammed Tören de, ahırda kirlenen mandaları sık sık kaplıca suyunda yıkadıklarını söyledi. Tören, “Ahırdaki mandalarımız kirlendiği zaman biz bunları sıcak suya getirip temizliyoruz. Kaplıcanın suyu şifalı olduğu için biz de hem mandalarımızı yıkıyor hem de kendimizde yıkanıyoruz. Fotoğrafçılarda bizim manda yıkayışımızı ve mandalarla eğlenişimizi fotoğraflıyorlar” şeklinde konuştu.