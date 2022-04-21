Mendereslerin ilkbahar ve kış güzelliği

Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Bitlis, doğal güzellikleriyle de ayrıca dikkat çekiyor. Yaz ve kış aylarında fotoğraf tutkunları için açık bir stüdyo konumunda olan Bitlis, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Özellikle Tatvan – Van ve Tatvan – Hizan ilçeleri arasında bulunan menderesler ilkbahar ve kış görüntüleriyle adeta kendine hayran bırakıyor. Kışın karla kaplı dağlar arasındaki vadilerden süzülen menderesler görsel şölen sunarken, ilkbaharda ise açan çiçeklerle birlikte menderesler ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından ilkbahar ve kış aylarında havadan görüntülenen vadi ve menderesler, iki mevsimin doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.