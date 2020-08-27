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Milletvekilleri Taşar ve Kiler'den Ahlat Belediyesine ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Ahlat Belediye Başkanı A.

Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.


AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile Bitlis İl Başkanı Engin Engin Günceoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve bazı partililer, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat'ta yapılan çalışmalarla ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Yapılan projelerin takibi ve desteklenmesi noktasında milletvekilleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Başkan Çoban; ziyarette belediyenin devam eden çalışmaları, yapılacak projeler, güncel konular ve pandemi süreci değerlendirildiğini belirtti.

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