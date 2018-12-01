Milli Beka Hareketinin kuruluş amacı Bitlis'te anlatıldı

Milli Beka Hareketi Bitlis Şube Başkanlığı Bitlis Öğretmenevi Konferans salonunda toplanarak kuruluş amaçlarını anlattılar. Milli Beka Harekati Başkan Yardımcısı Refik Kaplan yaptığı konuşmada "Güney ve Doğu Anadolu Bölgesi teşkilatlarımızla birlikte burada bulunmamızın sebebi ülkemizin içinde bulunduğu özel durumlardır. Bugün burada toplanmamızın sebebi Türkiye Cumhuriyetinin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine, karşıt olanlara karşı milli birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu, kaos ve kumpas kuruculara fırsat vermeyeceğimizi, kriz ve kirli oyun kuruculara asla geçit vermeyeceğimizi net bir şekilde belirtmek ve milli duruşumuzu göstermek için burada toplanmış bulunmaktayız. Türkiye sevdalıları, siyah ile beyazı net bir şekilde ayırt etmiştir. Dost ve düşman olanları tespit etmiştir. Mert ve namert olanları tek tek belirlemiştir. Şimdi zaman bir araya gelme zamanıdır. Şimdi zaman birlik içinde Milli duruş gösterme zamanıdır. Şimdi zaman şehitlerimizin kanları ile bezenmiş Ayyıldızlı bayrağımızın bekasına sahip çıkma zamanıdır. Şimdi zaman kahraman ecdadımızın torunları olarak şer odaklarına Milli duruşumuzu gösterme zamanıdır" dedi.

Milli Beka Hareketi Bitlis İl Başkanı Nayif Aydemir ise Başta Güney ve Doğu Anadolu Bölgesi tüm Milli Beka Hareketi dava arkadaşlarını toplayacaklarını söyledi.

Aydemir, "Bulunduğumuz yer ve coğrafya itibariye milli davaya hizmet etmek çok güzel, lakin bir bir o kadar da zor. Devletimizin şer güçlere karşı verdiği amansız mücadelede karşılıksız devletimize destek vermek üzere burada hazırız. hizmet etmeye çalışan milli neferleriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.