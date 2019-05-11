Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri Ahlat'ın Tarihi Mekanlarını Gezdi

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

Bitlis ve ilçelerinde ki okullarda teftiş ve denetim görevi için Bitlis'te bulunan müfettişler, aynı zamanda bölgeyi de gezerek tarihi ve doğal dokusu hakkında bilgi alıyor. Ahlat'ta ilk olarak tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret eden bakanlık müfettişlerine Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden eşlik etti. Burada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Ahlat Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan, bakanlık müfettişlerine mezarlık hakkında bilgi verdi. Mezar taşlarını inceleyerek bilgi alan müfettişler daha sonra ilçede ki diğer tarihi mekanları gezdi.