Minik arkeologlar 'tarihin sıfır noktası'nı gezdi

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, “Minik Arkeologlar İş Başında” projesi kapsamında Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki tarihi mekanları gezdi.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından hazırlanarak Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Müze Müdürlüğünün ortak olduğu ve Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen “Minik Arkeologlar İş Başında” projesinin ilk etabı başladı. Proje kapsamında belirlenen 18 öğrenci Şanlıurfa'ya götürüldü. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi gezme imkanı buldu.

Göbeklitepe'yi ilk defa görme ve tanıma imkanı bulunan öğrencilere rehber eşliğinde tarihi hakkında bilgiler verildi. Göbeklitepe'deki tarihi kalıntıları merakla inceleyen öğrenciler, 12 bin yıllık tarihi olan alanı ilgiyle gezdi.

Daha sonra öğrenciler Şanlıurfa Müzesi, Şanlıurfa Mozaik Müzesi ve Balıklıgöl'ü gezdi.

Geziyle ilgili bir açıklama yapan Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman, “Projemiz kapsamında Ahlat'tan çıkarak tarihin sıfır noktası diye adlandırılan Göbeklitepe'ye geldik. Burada çocuklara arkeolojik çalışma alanlarını göstererek daha sonra Ahlat'ta yürüteceğimiz çalışmalar hakkında bilgi verdik. Buradaki amacımız minik arkeolog adaylarına arkeolojik çalışmalar yerinde ve uzman rehberler eşliğinde gösterildi. Ülkemiz için geleceğe ışık tutacak arkeologlar yetiştirmek amacındayız. Projede bizlere katkı ve desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanlığımıza, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'a, Müze Müdürü Mikail Ercek'e, Proje Ofisinden Necati Aktekin ile Derya Çetin ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Öğrenciler ise geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, proje için teşekkür ettiler.

Gezi programı Diyarbakır'da da çeşitli müze ve tarihi mekanların ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.

Geziye Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek de katıldı.