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Minik öğrencilerden emniyet müdürlüğüne ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki anaokullarının öğrencileri, Tatvan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki anaokullarının öğrencileri, Tatvan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.


Öğretmenleri eşliğinde Tatvan Emniyet Müdürlüğünün Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan hizmet binasını ziyaret eden minik öğrenciler, polis ağabey ve ablalarıyla bir araya geldi. Emniyet müdürlüğündeki birimleri tek tek gezen miniklere ikramlarda bulunuldu.


Ayrıca; polis ağabey ve ablaları tarafından minik öğrencilere polisin görevleri hakkında bilgiler verildi.

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