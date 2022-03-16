Minik pehlivanlardan Kaymakam Yelek'e ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te düzenlenen Serbest Stil Güreş Şampiyonasında birinci olan minik pehlivanlar, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

38 kilogramda Miraç Aydın, 41 kilogramda Umut Yılmaz, 44 kilogramda Taha Orhan, 48 kilogramda Mesut Aydın, 52 kilogramda İbrahim Derince, 57 kilogramda Muhammed Şah Çelik ve 48 kilogramda Seyit Güler, düzenlenen müsabakada birinci gelerek, 1-3 Nisan tarihlerinde Rize'de yapılacak olan Türkiye şampiyonası gruplarına katılmaya hak kazandı. Minik pehlivanlara madalya ve kupalarını veren Kaymakam Yelek, minik güreşçilerin küçük yaşlarda bu alışkanlığı kazanarak hem gelişimlerine olumlu katkı sağladıklarını hem de gösterdikleri başarılarla ailelerini, antrenörlerini ve kendilerini gururlandırdıklarını vurguladı. Kaymakam Yelek, “Sizleri yetiştiren ailelerinizi ve antrenörlerinizi de ayrıca tebrik ediyor, bundan sonraki spor ve eğitim yaşantınızda daha büyük başarılar elde etmenizi diliyorum” dedi.