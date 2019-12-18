Miniklerden ‘Yerli Malı Haftası' etkinliği

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki anaokulu öğrencileri tarafından Yerli Malı Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Güroymak Anaokulu öğrencileri, Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nı bir organizasyon yaparak kutladı. Okul içerisinde hazırlanan yerli mallarını içeren malzemelerin konulduğu yerli malı standı önünde fotoğraf çeken çocuklar, daha sonra el emeğiyle hazırlanan pastalar, tatlılar, börekler, sarmalar, meyveler ve kuruyemişleri yenildi. İkramların ardından öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Çocuklara, tutumlu olmanın öneminin aktarılmaya çalışılan hafta kapsamında okullarında da çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Güroymak Anaokulu öğretmenleri, düzenlenen etkinliğin öğrenciler için eğitici ve bir o kadar da eğlenceli geçtiğini söyledi.

Güroymak Anaokulu tarafından düzenlenen etkinliğe Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar, Hâkim İbrahim Mısırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, okulun idareleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.