Muay Thai Milli takım seçmeleri Tatvan'da yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçmelerine katılan sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2 gün boyunca sürecek müsabakalara 65 ilden 140 sporcu katılıyor. Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Hakan Yıldız, Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, bazı kurum amirleri, sporcular ve antrenörler katıldılar. Tatvan Doğu Anadolu Fuar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilen organizasyon saat 12:00'da başladı. Milli Takım seçmelerine Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Uluslar arası Amatör Muay Thai Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcular katılıyor. Organizayon hakkında açıklamalarda bulunan Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, amaçlarının Türkiye Şampiyonasını Tatvan'da yaparak yaklaşık 3 bin sporcunun katılacağı organizasyona ev sahipliği yapmak olduğunu söyledi. Uğur, “Muay Thai Doğu Anadolu Federasyonu ve il temsilciliği tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen milli takım seçmelerini gerçekleştiriyoruz. Organizasyona 35 genç ve 35 büyükler kategorilerinden 140 sporcumuz katılıyor. 65 ilden gelen sporcularımızın bir kısmı Avrupa şampiyonu bir kısmı dünya ve bir kısmı da Türkiye şampiyonlarıdır. Burada mücadele edecek sporcular milli takıma seçilmek için mücadele edecekler. Bu yıl Muay Thai Milli Takımı Bitlis'in Tatvan ilçesinde seçilecek. Bizim asıl amacımız Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktır. Türkiye Şampiyonası çok büyük bir organizasyondur. Saydığımız sikletlerde toplamda 3 bin sporcu katılıyor. Bu da bölgemiz başta olmak üzere Bitlis ve Tatvan'ın turizmine ve ekonomisine katkı sunacaktır” dedi.

Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Hakan Yıldız ise, “Bugün burada Muay Thai Federasyonu tarafından 2019 yılında yapılacak olan dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuların seçmelerini gerçekleştiriyoruz. Bu seçmelere Türkiye Şampiyonasında dereceye girenler ile Uluslar Arası Antalya Amatör Muay Thai düzenlediği müsabakalardaki dereceye giren sporcular katılıyor. Tüm sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.