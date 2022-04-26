Muaythai Federasyonundan istişare toplantısı

Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde istişare toplantısı düzenledi.

Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Bilal Adabağ başkanlığında ve ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Spor Şube Müdürü Faruk Budak, Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Ömer Uğur, Doğu Anadolu Bölge Basın Kurulu Başkanı Hakan Okay, bölge il temsilcileri ve antrenörler katıldı. Düzenlenen toplantıda; bölge illerinin sorunları masaya yatırılarak, çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, yeni sporcuların kazandırılması, 2022 yılı yol haritası, plan ve projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Şimdiye kadar olduğu gibi spora ve sporcuya gereken desteği sunmaya devam edeceklerini kaydeden Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Bilal Adabağ, başarılı ve gayretli çalışmalarından ötürü il temsilcileri ve antrenörlere teşekkürlerini iletti.