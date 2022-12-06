Müdür Demiray: "Ambulansın her zaman geçiş üstünlüğü var"

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde “Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

“Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” nedeniyle okullarda düzenlenen eğitim ve bilgilendirme programlarının ardından Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tatvan'daki bir alışveriş merkezinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ilk ve acil yardım vatandaşlara uygulamalı olarak gösterilirken, aynı zamanda 112 acil ve ambulanslara yol verilmesinin önemiyle ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Programda konuşan Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. E. Kübra Dindar Demiray, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası sebebiyle AVM'de stant açtıklarını belirterek, “Buraya stant açmamızın sebeplerinden bir tanesi, özellikle hastane öncesi acil yardımın önemi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) tanıtılması, etkin bir şekilde acil yardımda sağ kalımın arttırılması, ambulansın her zaman geçiş üstünlüğünün halka anlatılmasıdır. Bu bağlamda tekrar söylediğim gibi sağlık çalışanlarımızın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutluyorum” dedi.