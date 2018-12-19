Müdür Kalya, tohumluk patates depolarını inceledi

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Şener Kalya, Ahlat'ta sertifikalı patates tohumluğu depolarında incelemelerde bulundu.

Ahlat'taki patates tohumu depolarında incelemelerde bulunan Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Şener Kalya, “Patates; yemeklik ve sanayilik kullanım alanları olan karbonhidrat, vitamin ve mineralce zengin bir endüstri bitkisidir. Dünyada ve son yıllarda ülkemizde sertifikalı tohumluk patates kullanımının artması ile hastalıktan ari, verim ve kalitesi yüksek tohuma olan talebi arttırmıştır” dedi.

Rakımının yüksek olması, topraklarının hastalıkla bulaşık olmaması, su rezervinin yeterli olması nedeni ile Bitlis'in tohumluk patates üretiminde cazibe merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kalya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlimizde 43 bin 960 dekar alanda 154 bin 696 ton patates üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin yaklaşık yüzde 20'sini sertifikalı tohumluk patates üretimi oluşturmakta olup Türkiye'de üst sıralarda yer almaktadır. Aynı zamanda 15 yerel sertifikalı tohum üretici ile 2018 yılında ilimizde yaklaşık 4 bin 600 dekarlık alanda 29 bin 900 ton sertifikalı patates tohumluğu üretimi yapılmıştır. Sertifikalı patates tohumluğu üretimi ile ilgili işlemler müdürlüğümüzde görev yapmakta olan tohumluk kontrolörleri tarafından titizlikle yapılmaktadır. Münavebe sistemine titizlikle uyulmaktadır ve üretimin her safhasında tarla kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontroller ekim öncesi toprak numunesi alınması ile başlar ve patates ekiminden sonra üç kontrol daha yapılır. Son olarak patates yumrularından numune alınarak analizlerinin yapılmasının ardından sağlıklı olanlar tohumluk sertifikası alır ve tohum olarak satılır. Tüm üreticilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmelerini dilerim."