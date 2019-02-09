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Müdür Kardaş'tan Kaymakam Özkan'a ziyaret

Bitlis’in Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, sporcu ve antrenörlerle birlikte Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bitlis'in Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, sporcu ve antrenörlerle birlikte Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, beraberindeki voleybol hocası Gürkan Turhan, atletizm hocası Süheyla Adıyaman, hentbol hocası Ayşe Yılmaz ile atletizm sporcusu Yılmaz Özcan ile birlikte Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek, sunduğu katkılardan dolayı kendilerine teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özkan ise spor alanında elde edilen başarılardan dolayı Müdür Kardaş ve antrenörlere teşekkürlerini ileterek, başarılarının devamını diledi. Kaymakam Mehmet Ali Özkan ayrıca, Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasında beşinci olan Yılmaz Özcan'ı ise ödüllendirdi.

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