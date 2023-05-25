Müdür Korkmaz, Ar-Ge Birimi eğitimcileriyle bir araya geldi

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, Ahlat'ta düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya katılan Müdür Korkmaz, bölgede en çok proje gönderen ikinci il olduklarını belirterek, “Bu gördüğünüz ekip ‘Liseler Konuşuyor' münazara yarışmasının jüri ekibidir. Arkadaşlarımız danışman öğretmendir. Bu vesileyle yemekte bir araya gelerek bazı konularda istişareler yaptık. Bitlis olarak sosyal, kültürel ve sportif alanlarda müthiş bir ilerlememiz var. Eğitim öğretimde hızlı bir çalışmayla devam ediyoruz. 25 noktada inşaat çalışmalarımız var. Bu inşaatların toplam ihale bedeli 465 milyondur. Ahlat ilçemizde de 2 okulumuzda çalışmalar devam ediyor. Şu anda fiziki altyapımızda sıkıntılı bir alan kalmadı. İkili öğretim yapan 1-2 okulumuz var. Onlarda inşaatlarımız bittikten sonra il genelinde ikili eğitim yapan hiçbir okulumuz kalmayacak. Yine bu son atamada ilimize bin 79 öğretmen atandı. Böylelikle ilimizdeki tüm öğretmen açığımızı kapattık. Sınıf sayılarımız ise çok çok iyi durumdadır” dedi.

Düzenlenen yemek programına Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Salim Ekin ile Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden de katıldı.