Müdür Uluçamlıbel'den Başkan Geylani'ye ziyaret

Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi makamında ziyaret etti.

Tatvan Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdulhalim Kızılkaya'nın da yer aldığı ziyarette, BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Bitlis'te yürüttükleri çalışmalar hakkında Başkan Geylani'ye bilgi verdi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Basın İlan Kurumu'nun şehrimizde hizmet vermeye başlamasından memnuniyet duyduk. Bu süreçte Bitlis'te yayın yapan gazetelerin ilimizin tanıtımına ve gelişimine katkı sunacak her türlü projede destek olmaya hazırız” dedi.

Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Başkan Geylani'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Uluçamlıbel, Başkan Geylani'ye Basın İlan Kurumu Yayınları'nı hediye etti.