Müdürü Kalya, seraları kontrol etti

Kırsal Kalkınma Programı kapsamında hibe alan Adilcevaz'daki seraları kontrol eden Kalya, “İlçemizde 2 adet her biri 5 bin metrekare olmak üzere toplamda 10 bin metrekare alanda kurulan seraların proje bedeli toplam 1 milyon TL olup, bunun yüzde 50'si bakanlığımızca hibe olarak verilmektedir. Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarını, verilen yüzde 50 hibe uygulamasıyla desteklemeye devam ediyoruz. Kırsal alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği vererek bakanlığımız tarafından tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz” dedi.