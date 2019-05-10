Muhtaç ailelere 3 bin 500 koli gıda yardımı

Bitlis'te Ramazan ayı dolayısıyla iş insanları tarafından muhtaç ailelere dağıtılmak üzere 3 bin 500 koli gıda yardımı gönderildi.

Gerek, Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla gerekse bazı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla önceden tespit edilen muhtaç ailelere gönderilen koliler teslim ediliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Ramazan ayının paylaşma ve birbirini anlama ayı olduğunu belirterek, destek veren iş adamları ve kurumlara teşekkür etti. Erdemir, “Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelen yardımları ve gerekse ilimizde hayırsever vatandaşlarımız tarafından gelen yardımları ihtiyaç sahibi ailelerimize hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Bu kapsamda Eren Ailesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 800 koli, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfına da bin 200 koli olmak üzere toplam 2 bin koli gıda maddesi göndermişlerdir. Bu kolilerimiz hızlı bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtılmaktadır. Buradan kendilerine Bitlis halkı adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız tarafından bin 500 koli gönderildi. Onlarda önümüzdeki haftadan itibaren vakfımız tarafından muhtaç ailelere teslim edilecektir. Ramazan paylaşma, yardımlaşma ayıdır. İnsanların birbirlerini anladığı bu aylarda bizleri yalnız bırakmayan değerli iş adamlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Yardım kolilerinde un, çay, yağ, zeytin, makarna, bulgur, pirinç, şeker ve salça bulunuyor.