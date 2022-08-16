‘Mükemmeliyet ödüllü' Nemrut Kalderası ziyaretçi akınına uğruyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Doğu Anadolu'nun gözde turizm rotalarından biri olan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, doğa harikası manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından gelen turistleri cezp ediyor. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı güzellikleri, bünyesinde barındıran kamp alanları, doğa yürüyüşleri, şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Özellikle yeşil ve mavinin buluştuğu ve ziyaretçi sayısında yoğunluk yaşanan Nemrut Kalderasının zirve noktasına çıkan ziyaretçiler, kalderanın muhteşem görüntüsüyle manzaranın keyfini çıkarıyor.

"Beklediğimizden daha güzel bir ortam var"

Diyarbakır'dan Nemrut Kalderasını ziyaret etmek için geldiğini söyleyen Melih Kurt, “Nemrut Gölü'nü güzel bulduk. Beklediğimizden de güzel bir ortam var. Ağaçlık doğası ve havasıyla çok güzel, ziyaretçi akını da bir hayli var. Daha fazla çalışma yapılması halinde buraların turizmi cezp edeceği yönünde kanaatimiz var. Havası çok güzel, böyle bir esintiyle karşılaşacağımızı hiç ummuyorduk. Özellikle Van Gölü, sahilden bu tarafa gelince hakikaten çok güzel bir havasının olduğunu gördük. Yurt dışından ve yurt içinden tüm ziyaretçilerin burayı görmesini, daha da geliştirilmesini isteriz. Sit alanıyla çevrilmesi haklı bir yaklaşım olmuş. Buranın daha da korunarak, güzelleştirilerek özellikle ağaçlandırılması konusunda çalışmalar yapılmalı. Çünkü toprak kaymaları mevcut, gelirken gördük. Bu kadar zaman buraya el atılmamış olması büyük bir eksiklik" şeklinde konuştu.

“Görülebilecek en güzel doğal parklardan biri"

Nemrut'un muhteşem bir yer olduğunu belirten Yıldız Arslan da, "Görülebilecek en güzel doğal parklardan bir tanesi diyebilirim. Umarım bizden sonraki nesillere de kalır. Gerçekten olağanüstü bir yer ve kendiliğinden oluşmuş. İnşallah koruyabiliriz. Çocuklarımızın da çocukları görür” ifadelerini kullandı.

"İnsanların gezi listelerine koyabilecekleri bir yer"

Motosikletle coğrafyayı gezdiklerini dile getiren Ali Söğüt ise “Türkiye sınırları içerisinde düzenlediğimiz 4'ncü turumuzdayız. Edirne'den Hakkari'ye doğru yola çıktık. Gezip bu yerlere gelemeyen insanlara tanıtıyoruz. Burası muhteşem bir yer. Van Gölü'ne çok yakın bir lokasyonda. Aynı zamanda krater gölü olmasından dolayı daha serin bir havası var. Tatvan'dan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta ve kolayca ulaşılabiliyor. Bu bölgeye yaklaşıldığı zaman insanların gezi listesine koyabilecekleri bir yer olduğunu söyleyebilirim” dedi.