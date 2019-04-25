Muştakbaba Ortaokulu Öğrencilerinden TÜBİTAK Fuarı

Muştakbaba Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen fuarın açılışına Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 21 eserin sergilendiği fuar 2 gün boyunca açık kalacak. Kurdele kesilmesinin ardından fuarı gezen davetlilere öğrenciler yaptıkları projeler hakkında bilgi verdiler. Fuar hakkında konuşan okul müdürü Sertip Aydın, “Muştababa Ortaokulu olarak düzenlemiş olduğumuz 4006 TUBİTAK Bilim Fuarında 21 proje sergilenmektedir. Projelerin bir kısmı araştırma bir kısmı ise matematik projelerinden oluşmaktadır. Burada öğrencilerimizin yetenekleriyle bu yarışmaya katılmasını sağladık. Araştırma projelerimiz Bitlis'in suyunun ve havasının bitkilere etkisi gibi projelerimiz bulunuyor. Matematik dalında ise, öğrencilerin matematiğe olan ilgisini arttırmak amacıyla oyunlarla matematik üzerine kurgulanmış projelerimiz var. Bu projelerle amacımız öğrencilerimizin matematik alanındaki başarısını arttırmak, çevreyi ve doğayı temiz tutmayı sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizin de ulusal projelerde yer almasını sağlamaktır. Projelerimiz 2 gün boyunca açık kalacaktır. Yapılan projelerde yaklaşık 70 öğrenci ve 14 öğretmenin katkısı bulunmaktadır” dedi.