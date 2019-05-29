Mutki Belediyesinden çevre temizliği

Bitlis'in Mutki Belediye Başkanlığı, ‘Çevreci Belediye Temiz Şehir' sloganıyla farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Mutki Belediye Başkanlığı, daha temiz bir şehir için park ve mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla temizlik çalışmalarına hız veren Mutki Belediyesi, mahallere yönelik temizlik seferberliğini sürdürüyor.

Mutki Belediyesi; park, sokak ve kaldırımı yıkayarak mahalleleri daha temiz bir görünüme kavuşturdu.