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Mutki'de 334 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde 334 küçükbaş hayvan çıkan yangında telef oldu.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde 334 küçükbaş hayvan çıkan yangında telef oldu.


Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde hayvanların olduğu 3 ahırda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda Fuat Dündar'a ait 214 küçükbaş hayvan yanarak telef olurken geri kalan 120 hayvan ise dumandan zehirlenerek öldü. Fuat Dündar, Medeni Dündar ve Nadide Dündar'a ait olduğu öğrenilen ahırlardan alevlerin yükseldiğini gören komşuları durumu hemen kendilerine bildirdi.


Olay yerine çağrılan itfaiyenin tüm müdahalelerine rağmen ahırlarda bulunan yaklaşık 334 küçükbaş hayvan telef oldu.


Aynı zamanda Kavakbaşı beldesinde muhtarlık yapan Fuat Dündar, “Sabahın erken saatlerinde büyük ihtimalle yıldırımdan çıkan yangını komşularım bana haber verdi. Bizde hemen itfaiyeye haber verdik ancak tüm müdahalelere rağmen sadece 15 hayvanı kendi imkanlarımızla kurtardık. Benimle birlikte Medeni Dündar ve Nadide Dündar'ın da hayvanları telef oldu. Üçümüzün ahırları yan yana olduğu için bir ahırda çıkan yangın diğerlerine sıçramış. Konuyla ilgili gerekli birimlere başvurular yaptık” dedi.

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