İhlas Haber Ajansı

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Mutki'de ‘Dünya Tuza Dikkat Haftası' etkinlikleri

Bitlis’in Mutki ilçesinde ‘Dünya Tuza Dikkat Haftası’ çerçevesinde bazı etkinlikler düzenlendi.

Bitlis'in Mutki ilçesinde ‘Dünya Tuza Dikkat Haftası' çerçevesinde bazı etkinlikler düzenlendi.


Mutki İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliklerde anaokulu öğrencilerine boyama kitapları dağıtıldı. Konuyla ilgili Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Dünya Tuza Dikkat Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçe müdürlüğümüz ile koordineli çalışarak minik öğrencilerimizin de farkındalık kazanması için böyle bir etkinlik düzenledik. Mutki Anaokulu ve Mutki Atatürk İlkokulunda boyama kitapları dağıtıldı. Ayrıca yine çocuklarımıza yönelik sağlıklı beslenme hakkında bilgiler verildi” denildi.

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