Mutki'de hayat durdu

İlçe Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışmalarını sürdürürken; Meydan, Yuvalıdam ve Taşyol köylerinde bazı evler de zarar gördü. 40 köy ve 45 mezra yolunun heyelandan dolayı ulaşıma kapandığı ilçede ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mutki Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun, köylerde sel ve heyelan nedeniyle yollar başta olmak üzere altyapı ve içme suyu hatlarında ciddi zarar meydana geldiğini söyledi. Coşkun, “İlçemize bağlı Kavakbaşı, Meydan ve Yazıcık bölgemizde son bir haftadan beri yağan yoğun yağmur neticesinde meydana gelen sel ve heyelandan dolayı neredeyse tüm köy ve mezra yollarımızın ulaşıma kapandığını görmüş bulunmaktayız” dedi.

“Çok şükür can kaybımız yok”

Birçok köy ve mezrada heyelandan dolayı içme suyu şebekelerinde kopmalar meydana geldiğini dile getiren Coşkun, “Çoğu köy yollarımızda bulunan menfezler de yoğun yağış nedeniyle bozuldu. Birkaç köyümüzde evler yıkıldı. Şu an çok şükür can kaybımız yoktur. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz durmadan yol açma çalışmalarımız devam etmektedir. Sel nedeniyle Meydan İlköğretim Okulumuz, bir metrenin üzerinde yağış almış durumda. Hasar tespit çalışmaları için ekiplerimiz ve mühendislerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an 3 bölgemizde yaklaşık 16 iş makinemiz, 3 ekskavatör, 3 kepçemizle çalışmaktayız. İnşallah bir hafta içerisinde tüm köylerimize ulaşımı sağlayacağız. Heyelandan dolayı yaklaşık 40 köy ve 45 mezra yolumuz ulaşıma kapalı durumdadır” diye konuştu.

Mutki ilçesine bağlı Meydan köyünde sel sularının altında kalan Meydan İlkokulu ve sağlık ocağı tahliye edilirken, okul ise tatil edildi. Okul tamamen sular altında kalırken, yakın çevresindeki iş yerlerine de zarar verdi. Vatandaşlar, her yıl bu tür sorunla karşı karşıya kaldıklarını ancak kalıcı bir çözüm olmadığını söyledi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitlis'in Mutki ilçesine son 24 saat içerisinde metrekareye yaklaşık 140 kilogram yağış düştüğü duyuruldu.