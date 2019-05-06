Mutki'de kitap fuarı

Bitlis'in Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap fuarı açıldı.

“Benim Kitap Kumbaram” etkinliği ile öğrencilere fuar öncesinde kumbaraları dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu, bu etkinlik ile çocuklara tutumlu olma ve kitap okuma alışkanlığını eğlenceli bir şekilde kazandırılmak istendiğini söyledi. Leventoğlu, “Öğrenciler biriktirdikleri paralarıyla fuara gelip istedikleri kitapları alıyorlar. Mutki Milli Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla düzenlenen fuara merkez ve köy okullarındaki öğrenciler getirilerek istedikleri kitapları almaları sağlanıyor” dedi.