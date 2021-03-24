Mutki'de şiddetli rüzgar ve yağmur

Bitlis'in Mutki ilçesinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Kavakbaşı beldesinde ve Yalıntaş köyünde selden dolayı maddi hasar meydana geldi. İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun, Yalıntaş köyündeki okulun sel ve heyelandan etkilendiğini, ancak özel idare ekiplerince müdahalenin ardından gerekli önlemlerin alındığını kaydetti. Coşkun, “Yağan yağmur sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle ilçemize bağlı Kavakbaşı beldesiyle Meydan köyü bölgesinde bulunan köy ve mezra yollarımız ile içme suyu, kanalizasyon ve sulama arklarında hasarların meydana geldiğini tespit ettik. Meydan ve Kavakbaşı şantiye ekiplerimizce anında müdahale edilerek gerekli bakım ve onarım çalışmalarına başladık. Bu bölgelerde halen çalışmalarımız devam ediyor” dedi.