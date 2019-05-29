Mutki'deki öğretmenlere spor eğitimi

Bitlis'in Mutki ilçesinde ‘Özel Gereksinimli Çocukları Sporla Koruma ve Güçlendirme Programı' kapsamında Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) öğretmenlerine floor curling-brainfit spor eğitimleri verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübünün 2019-2023 stratejik eylem planında yer alan ‘Özel Gereksinimli Çocukları Sporla Koruma ve Güçlendirme Programı' kapsamında ülke genelinde yapılan çalışmalarla engelli çocukların spor ve sanat faaliyetleri ile desteklenmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda Bitlis'in Mutki ilçesinde PDR öğretmenlerine floor curling - brainfit spor eğitimleri verildi.

Özel sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağlayacak olan floor curling - brainfit eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, öğrendiklerini özel gereksinimli çocuklara yansıtacak.