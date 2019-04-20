Nazik Gölü yağmur ve kar sularıyla besleniyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Nazik Gölü'nün debisinin yükseltilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Ahlat ve Ovakışla Sulama Birliği Başkanı Sait Çeker, Ovakışla'daki tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Nazik Gölü'nün kar ve yağmur suları ile beslenmesi için bir dizi çalışma yürüttüklerini söyledi. İleride sıkıntı çekmemek için her damla suyu göle akıtmak istediklerini belirten Çeker, düzenli şekilde Nazik Gölü'nde su seviyesi ölçümü yaptıklarını ifade etti.

Çeker; “Bulunduğumuz bölge Bitlis-Ahlat Nazik Gölü havzası dediğimiz bölge. Bu bölgede bizler yağmur ve karla gelen her damla suyun değerini, kıymetini bilerek çalışma yapıyoruz. Bu bizim ana prensibimiz. Yapmış olduğumuz derivasyon kanalımız 12 kilometre uzunluğunda 7 bin litre saniye kapasiteye sahip. Amacımız Ahlat ve Ovakışla tarımsal sulamanın su ihtiyacını karşılamak için Nazik Gölü'nün beslenmesidir. Biz bu suyu feyezan döneminde yani yaklaşık 2 ay boyunca alabiliyoruz. Bu sene yağış ve kar çok iyi dolayısıyla güzel bir su alıyoruz. Herhangi bir su sıkıntısını olacağını düşünmüyoruz” dedi.

“Suyun önemi her geçen gün artmakta”

Kuraklık ve diğer etkenler göz önünde bulundurulduğunda suyun öneminin her geçen gün artmakta olduğunu belirten Çeker, “Nazik Gölü 40 kilometrekarelik bir alana sahip. Ortalama derinliğimiz 10 metre. Bin 813 kodumuz var. Biz bin 813'ün üzerinde olan suyu sulama suyu olarak alabiliyoruz. Ahlat'ta 3 bin hektara yakın sulama alanımız, Ovakışla'da ise 2 bin 370 hektar sulama alanımız mevcuttur. Biz bu sene bütün tedbirlerimizi aldık. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Çiftçilerimize bu sene çok iyi bir yıl yaşatacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.