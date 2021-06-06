Nemrut Dağı'nda uçurtma şenliği

5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla Nemrut Krater Gölü'nde uçurtma şenliği düzenlendi.

Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nda 5 Haziran Çevre Günü nedeniyle bazı etkinlikler düzenlendi. Bitlis Belediyesine ait otobüslerle Nemrut Krater Gölü'ne götürülen çocuklar, uçurtma uçurarak gönüllerinde eğlendiler. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklara Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bazı ikramlarda bulunuldu.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Doğan Yorulmaz, “Özellikle toplumun doğaya karşı ilgisini arttırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin doğa ile birlikte yaşamanın önemini ve farkındalığını oluşturmak amacıyla bugüne özel bazı etkinlikler düzenledik. Bu kapsamda 3 Haziran günü Bitlis il merkezinde bir etkinliğimiz oldu ve şapka ile maske dağıttık. Daha sonra Tatvan ilçe merkezinde palyaçolar eşliğinde çocuklar için bir etkinlik düzenledik. Son günlerde yaşanan üzücü olaylardan ve şehitlerimizden dolayı eğlenceler düzenlemedik, sadece çocuklara yönelik eğitici etkinlikler yaptık ve bugün de burada gençler ile çocuklar için uçurtma etkinliği yapıyoruz. Çocuklar, gençler ve aileler bu etkinliğe ilgi gösteriyor” dedi.