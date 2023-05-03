Nemrut Kalderası ilkbaharla birlikte görsel şölen sunuyor

Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, ilkbahar mevsimiyle büründüğü güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 800 rakımlı Nemrut Kalderası, seyrine doyulmaz manzaralar oluşturuyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölü, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Karla kaplı yolların açılmasıyla birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan göl, iki mevsimi bir arada sunuyor.

Kalderayı ziyarete gelen misafirler, dağın zirvesinde beyaz karların ve kalderanın içindeki masmavi göllerin oluşturduğu manzaranın keyfini çıkarıyor. Havadan görüntülenen kaldera, muhteşem ve eşsiz görüntüsüyle adeta kendine hayran bırakıyor. Doğanın yavaş yavaş yeşillenmeye başladığı kalderada, bahar yeni yeni yüzünü gösteriyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile de dikkatleri üzerine çeken kaldera, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.