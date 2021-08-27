Nemrut Kalderası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü ve Kalderası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Öğlen saatlerinde, büyük göl içinde bulunan Martı Adası karşısında başlayan yangına ilk olarak yöre halkı müdahale etti. Kısa sürede bölgeye Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri, Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, AFAD, AKUT ekipleri sevk edildi.

Tatvan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Nemrut Kalderası'nda yangın ihbarı gelmesi üzerine belediyemiz itfaiye ekipleri hemen harekete geçerek bölgeye intikal etti. Belediyemize bağlı itfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği, Milli Parklar, AKUT ve AFAD ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dekar alanın yandığı ormanlık alanda ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor” denildi.

Öte yandan, Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsüyle koruma altına alınmıştı.