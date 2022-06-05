Nemrut Kalderası'nda Dünya Çevre Günü Etkinliği

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Bitlis'te bulunan Dünya'nın ikinci Türkiye'nin en büyük krateri olan Nemrut Kalderası'nda çevre temizliği gerçekleştirildi.

Van Gölü Aktivistleri öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan gönüllüler Nemrut Krater Gölü ve çevresinde çöp toplayarak temizlik yaptılar. Etkinlik hakkında konuşan Van Gölü Aktivistleri Derneği genel sekreteri Maşallah Özel, “Bugün burada dünya çevre günü dolayısıyla bir Nemrut Krater Gölü'ne geldik farkındalık oluşturmak istedik. Burada Van Gölü Aktivistleri Derneği ve farklı STK'larla ve Bitlis AKUT ekibiyle birlikte çevre temizliğini yaptık. Etkinliğimizin amacı buraya pikniğe gelen vatandaşların hassasiyet göstermeleri buradan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve Tatvan Belediyesine teşekkür ederim” dedi. Katılımcılardan Dilruba Ercan ise, “Biz Van Gölü Aktivistleri Derneği ile burada çöp topladık çevre temizliği yaptık. Amacımız daha güzel bir Nemrut Kalderası olsun” diye konuştu.