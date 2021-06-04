Nemrut Kayak Merkezi yeniden faaliyete geçiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çeşitli sebeplerden dolayı yaklaşık 3 yıldır atıl durumda bulunan Nemrut Kayak Merkezi'nin yeniden faaliyete geçmesi için çalışma başlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun son Bitlis ziyaret programında yeniden açılması için verdiği talimat sonrası Nemrut Kayak Merkezi'nde uzman ekiplerce teknik analiz çalışmalarına başlandı. Bakan Kasapoğlu'nun talimatları doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu ve Slovenya'dan teknik bir ekip kente geldi. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ile birlikte Nemrut Kayak Merkezi ve Rahova Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Başkan Yardımcı Cafer Nuroğlu, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Balaman, Spor Bilim Uzmanı Tunç İlçin, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen bilirkişi heyeti, Slovenya'dan gelen teknik ekip, bakanlık ve federasyon teknik ekipleri burada teknik analizler gerçekleştirdi.

Her iki kayak merkezinde 3 gün incelemeler geçekleştiren teknik ekipler, merkezlerin durumlarıyla ilgili ön rapor hazırladı. Gerekli önerilerin yer aldığı rapor sonrası durumu değerlendirmek üzere ilgili kurumlarla toplantılar gerçekleştiren heyet, bu kapsamda Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve özel idare heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında ise heyet Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Spor Bilim Uzmanı Tunç İlçin, Nemrut Kayak Merkezi'nin bu yıl ki kış sezonuna yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. “Kayak Federasyonu Başkanımız Ali Oto ve Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bilal Elkatmış'ın özverili çalışmaları sonucunda ilimize gelen teknik ekibin analizleri 3 gün sürdü” diyen İlçin, “Mücbir nedenler dolayısıyla güvenlik açısından kayak severlere tam anlamıyla hizmet vermeyen Nemrut Kayak Merkezi, hepimizin ortak üzüntüsüydü. Ama şükürler olsun yetkililerimizin yoğun çabası sonucunda gerekli incelemeler yapıldı. Dolu dolu bir kayak sezonu geçirilmesi için tüm alternatifler düşünülerek sonuca bağlandı. Allah'tan bir mani olmazsa bu sezon Nemrut Kayak Merkezi'nde çok keyifli bir sezonun geçirilmesi için kollar sıvandı. Çalışma neticesinde; mevcut telesiyejin tüm bakımlarının yapılmasına, rüzgarlı gün ve olası telesiyej arızalarında kış turizminin ve kayağın aksamaması için 2 tane teleski (tribar) kurulacağı konusunda karar alındı. İnşallah kayak merkezinin yeniden faaliyete geçmesiyle bölge kayağı için yeniden cazibe merkezi haline gelmiş olacak. Ayrıca; Bitlis bölgesi sporseverlerin ve sporcuların en büyük şanslarından biri de Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş hocamızdır. Her platformda Bitlis'te spora ve Bitlis'in spordaki başarılarına dikkat çeken, özellikle kış sporları için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren rektörümüze bütün kayak severler ve farklı branştaki tüm sporcular adına minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum” diye konuştu.