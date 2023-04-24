Nemrut Krater Dağı'nda 5 metrelik kar tünelleri

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Dağı yolunda oluşan 5 metrelik kar tünelleri görenleri hayretler içinde bırakıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'nün 6 aydır kardan dolayı kapalı olan yolu, Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde ilçe özel idaresi ve karayolları ekiplerinin hummalı çalışması ile ulaşıma açılmıştı. Nisan ayında yer yer 5 metreyi bulan kar yığınlarını gören vatandaşlar hayret içinde kalırken, çocuklar ise aileleriyle karın keyfini çıkardı.

Yolun açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin akın ettiği Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, yaz ve kış görüntüsüyle seyrine tatminsiz manzaralar sunuyor. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Dağı ve Krater Gölü'nün zirveden doğal manzarası ise görenleri kendine hayran bıraktı.

Ziyaretçilerden Mehmet Ali Akarsu, Nemrut yolunun açıldığını duyduğu gibi bu doğa harikası yere geldiğini söyleyerek, “Yolda kar tünellerini gördük ve en düşük bizim boylarımıza geliyordu tüneller. Yer yer 5 metreye kadar kar kalınlığı mevcut” dedi.

Karın keyfini yaşadığını dile getiren Muhammet Kayra Kurutmaz adlı vatandaş ise nisan ayında kartopu oynadıklarını ve güzel vakit geçirdiğini söyledi.