Nemrut Krater Gölü kıyısında çöp toplama etkinliği düzenlendi

Avrupa'nın en büyük krater gölü olan Tatvan Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası'nda “5 Haziran Dünya Çevre Günü” dolayısıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Tatvan Belediyesi ve Vangölü Aktivistleri Derneği, AKUT il temsilciliği üyeleri ve doğaseverlerin katılımı ile düzenlenen etkinlik çerçevesinde Nemrut Kalderası ile Nemrut Krater Gölü kıyısında yapılan çöp toplama etkinliğine yaklaşık 50 kişi katıldı. Vatandaşların da katılım sağladığı çöp toplama etkinliği Nemrut Krater Gölü kıyısında son buldu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, “İki göl çevresinde ve kaldera içerisindeki ormanlık alanda çevre temizliği yaparak, topladığımız çöpleri araçlara yükledik. Desteklerinden dolayı Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye ve etkinliğe katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.