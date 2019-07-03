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Nemrut Krater Gölü'nde boz ayı görüntülendi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü bölgesinde boz ayı (Ursus arctos) görüntülendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü bölgesinde boz ayı (Ursus arctos) görüntülendi.


Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerine sınırı olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı; bünyesinde barındırdığı buz mağaraları, buhar bacaları, sıcak ve soğuk gölleri gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra hayvan türleriyle de büyük ilgi görüyor. Kentin en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Nemrut Krater Gölü, Türkiye'deki tek ayı türü olan boz ayıya (Ursus arctos) da ev sahipliği yapıyor. Muay Thai Ulusal Hakemi Osman Boğokşayan tarafından görüntülenen boz ayı, rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor.


Doğal güzelliği dolayısıyla ekoturizm potansiyeli yüksek olan bu alanda çok sayıda göçmen kuş türünün yanı sıra, birçok hayvan türüne ve ayılara rastlanılabilir.

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